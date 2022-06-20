التصويت بداية من ليل الاثنين لاختيار المجسم النهائي “لبيب” على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة

تفتح وزارة البيئة بداية من ليل الاثنين باب التصويت لاختيار المجسم النهائي لرمز البيئة “لبيب” على صفحتها الرسمية، من بين اربع نماذج مقترحة قدمتها الوزارة، اليوم الاثنين، ليتواصل على مدى اسبوع كامل، وفق ما تم الاعلان عنه خلال لقاء جمع وزيرة البيئة بثلة من الصحفيين التونسيين.

وواجه مجسم “لبيب” الجديد الذي كشفت عنه الوزارة يوم 5 جوان 2022، موجة من الانتقادات تعلقت بجمالية المجسم وعدم التوفق في اختيار الالوان والشكل، وفق ما اكده الصحفيون الحاضرون في هذا اللقاء.

وارجعت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، عدم قبول مجسم لبيب الجديد الى ارتباطه في ذهنية المواطن التونسي بنظام بن علي السابق، مؤكدة انها تنتهج من خلال فتح باب التصويت للمواطنين اعتماد مقاربة تشاركية لاختيار مجسم “لبيب” النهائي، علما وان التصويت مفتوح للعموم الى يوم الاثنين 27 جوان الجاري حتى الساعة الثامنة مساء.

وافاد ممثل الشركة المكلفة بتنفيذ المجسم، وليد فقيه، خلال عرضه لمقترحات مجسمات “لبيب”، ان فكرة اختيار المجسم الاولي مستوحاة من رسومات انجزها اطفال خلال ورشة، وترمز الوانه الى الارض والغابة والقناع الى البطل الخارق.

ويعتبر “لبيب” الممثل الرسمي للبيئة في تونس في الفترة ما بين 1992 حتى 13 افريل 2012، وهو على شكل ثعلب الفنك، الذي يعرف ايضا باسم “ثعلب رمال الصحراء” وهو حيوان يعيش في جنوب تونس.