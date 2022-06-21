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شاب يفتك مخزن سلاح ناري إداري من عون أمن بحي النصر..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

2022/06/21 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بأريانة ليلة اول امس بالإحتفاظ بشاب يشتبه في تورطه في افتكاك مخزن سلاح ناري إداري من عون أمن بجهة حي النصر.

وتفيد محاضر البحث أنّ أعوان دورية أمنية بجهة حي النصر استوقفوا سيارة كان يقودها شاب وعند تقدم أحد الأعوان من الشاب للتثبت معه في وثائق السيارة نشب خلاف بينهما لأسباب لم تعرف بعد ، فعمد الشاب الى افتكاك المخزن الخاص بالسلاح الناري الإداري الخاص بعون الأمن وتمكّن من الفرار بواسطة السيارة.

وأفادت الأبحاث المجراة أنّ والد الشاب اتصل لاحقا بأعوان الأمن وأعاد إليهم المخزن الخاص بالسلاح وتولّى تسليم ابنه الذي تقرّر الاحتفاظ به إلى حين إحالته على أنظار القضاء وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

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