عاجل: هذا اول تعليق لقيس سعيد على ما تضمنه مشروع الدستور الجديد..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي لتوديع الحجيج التونسيين في أولى رحلاتهم إلى البقاع المقدسة إن أبرز ملامح الدستور القادم هو ضمان وحدة الدولة.

واعتبر أن ما حدث منذ 2014 هو تفكيك الدولة وأن القضية ليست في طبيعة النظام أن يكون رئاسيا أم برلمانيا بل المهم هو أن تكون السيادة للشعب.

واكد رئيس الجمهورية في تصريح لموزاييك أن السلطة للشعب وبقية الوظائف هي وظائف وليست سلطة وأن هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية.

وقال رئيس الجمهورية إن أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية.