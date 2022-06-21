الهاشمي الوزير يحذر من بداية عودة انتشار كورونا واجتماع مرتقب للجنة العلمية..

قال مدير معهد باستور تونس الدكتور الهاشمي الوزير، إن الإحصائيات والأرقام المتعلقة بتفشي فيروس كورونا تُسجل هذه الفترة ارتفاعا، متحدثا عن بداية عودة انتشار الفيروس في البلاد.

وأقر الهاشمي الوزير في تصريح لاذاعة شمس أف أم بوجود موجة صغيرة ترتفع حاليا شيئا فشيئا، وأرجع ذلك أساسا إلى مرور أكثر من 6 أشهر على تلقي آخر جرعة تلقيح، مشددا على ضرورة تعزيز التطعيم بعد 6 أو 8 أشهر لفئات معينة.

وأفاد الدكتور الوزير أن خطورة فيروس كورونا تراجعت لكن العدوى تبقى موجودة، مبينا في هذا السياق أن عدد الحالات الجديدة المصابة بكورونا في إقليم تونس الكبرى بصدد الإرتفاع.

وذكر أن اجتماعا للجنة العلمية سينعقد اليوم بحضور كل المتدخلين وقد يفضي هذا الإجتماع إلى إصدار جملة من التوصيات، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة خاصة في الفضاءات المغلقة والمكتظة.