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الطبوبي متحديا الحكومة: “الشاطر هو الي يضحك في الآخر..”

2022/06/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

علّق اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على الصورة التي كانت نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة يوم الخميس الماضي 16 جوان تزامنا مع الإضراب العام في القطاع العمومي والتي أظهرت جميع أعضاء الحكومة برئاسة نجلاء بودن وهم يضحكون.

وقال الطبوبي في هذا السياق ”الشاطر الي يضحك في الأخر”، مؤكدا أن المنظمة ستواصل النضال.

وقال الأمين العام في تصريح لاذاعة شمس أف أم في إطار افتتاح المؤتمر الجهوي لاتحاد الشغل، إن كان من المفروض أن توجه الحكومة يوم الإضراب دعوة من أجل الاجتماع وإيجاد الحلول لكنها خيّرت نشر صورة وهي تضحك وفق تعبيره.

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