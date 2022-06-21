عاجل: محامي محمد علي العروي يخرج عن صمته يكشف خفايا إيقاف موكّله

اعتبر الأستاذ نضال الصالحي محامي المتحدّث الأسبق باسم وزارة الداخلية العميد المتقاعد محمد علي العروي، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أنّه تمّ إقحام موكله عنوة في ملف ما يُعرف بقضيّة شركة “أنستالينغو” وبناء على قرار سياسي بامتياز.

وأضاف المحامي نضال الصالحي في هذا الصدد، أنّه تمّ يوم الجمعة الماضي 17 جوان 2022 قطع الطريق أمام موكله واقتياده إلى مقرّ فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني دون سابق استدعاء حسب قوله، وتمّ إثر ذلك إصدار بطاقة احتفاظ به قبل سماعه وفق ما يقتضيه القانون، حسب تأكيده.

وأوضح محامي نضال الصالحي أنّ موكّله محمد علي العروي كانت تربطه بمقتضى مهامه علاقة بأحد المدونين المظنون فيهم في ملف قضية “أنستالينغو” وانتهت قبل تأسيس شركة المذكورة.