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النجم الساحلي : تعيين اقبال الرواتبي مدربا جديدا

2022/06/21 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة


اعلن النجم الساحلي،اليوم الثلاثاء، عن تعيين إقبال الرواتبي مدربا أول لفريق الأكابر ومحمد علي نفخة مساعدا له .

وكان المدرب معز القزاح انسحب من تدريب فريق جوهرة الساحل عقب هزيمته امام الاتحاد المنستيري السبت الماضي في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

ويستضيف فريق جوهرة الساحل الترجي الرياضي التونسي يوم الخميس لحساب الجولة التاسعة قبل الاخيرة من البطولة.

ويمر النجم الساحلي بصعوبات كبيرة في نهاية هذا الموسم لا سيما بعداستقالة ماهر القروي رئيس النادي ونائبه توفيق الزهروني امس الاثنين.

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