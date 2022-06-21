الاعلان عن تاسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “حركة عازمون “

هكذا ستكون أسعار أضاحي العيد لهذه السنة في تونس خبر_ عاجل

عاجل: الطبوبي يحسمها بخصوص مشاركة الاتحاد في الاستفتاء..

شاب إفريقي من جنوب الصحراء يسلب سيّارة مواطن وينفّذ عددا من البراكاجات بهذه الجهة

سمير ديلو يكشف حقيقة مشاركته في تأسيس حزب جديد

2022/06/21 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد ، اليوم الثلاثاء 21 جوان 222، القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو أنه لن يشارك في تأسيس أي حزب سياسي جديد

وكتب ديلوفي تدوينة على حسابه الرسمي “فيسبوك”:

“تناقلت بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونيّة، خبرا حول مشاركتي في تأسيس حزب سياسي جديد…وهو خبر غير صحيح… فقد كنت أعلنت سابقًا أن لا نيّة لي في ذلك ولم يتغيّر موقفي…كلّ التّمنّيات بالنّجاح في بناء تجربة تخدم الوطن والتّوفيق في المساهمة في معركة استعادة الدّيمقراطيّة للحزب الجديد: “العمل والإنجاز” الذي يضمّ من بين مؤسّسيه ثلّة من الأصدقاء والإخوة ورفاق المسيرة”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn