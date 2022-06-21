سمير ديلو يكشف حقيقة مشاركته في تأسيس حزب جديد

أكد ، اليوم الثلاثاء 21 جوان 222، القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو أنه لن يشارك في تأسيس أي حزب سياسي جديد

وكتب ديلوفي تدوينة على حسابه الرسمي “فيسبوك”:

“تناقلت بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإلكترونيّة، خبرا حول مشاركتي في تأسيس حزب سياسي جديد…وهو خبر غير صحيح… فقد كنت أعلنت سابقًا أن لا نيّة لي في ذلك ولم يتغيّر موقفي…كلّ التّمنّيات بالنّجاح في بناء تجربة تخدم الوطن والتّوفيق في المساهمة في معركة استعادة الدّيمقراطيّة للحزب الجديد: “العمل والإنجاز” الذي يضمّ من بين مؤسّسيه ثلّة من الأصدقاء والإخوة ورفاق المسيرة”.