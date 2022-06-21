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من بينها العودة لارتداء الكمّامة: اجراءات جديدة توقيا من انتشار فيروس كورونا بهذه الولاية #خبر_ عاجل

2022/06/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قرّرت اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث بباجة اتخاذ تدابير استباقية وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا اثر تسجيل ارتفاع نسبي للاصابات بالجهة.

وتتمثل هذه الاجراءات في في اجبارية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتطبيق البروتكولات الصحية بكل المؤسسات العمومية والصحية والفضاءات التجارية الكبرى وإحترام البروتكولات الصحية خلال التجمعات العامة و الخاصة و القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لاحترام تطبيق البرتكولات الصحية والإقبال على التلقيح خاصة أن أغلب الحالات المقيمة بالمستشفى الميداني من بين الأشخاص غير الملقحين.

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