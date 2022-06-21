قيس سعيّد لممثل صندوق النقد الدولي: “للانسان حقوق لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة”

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 بقصر قرطاج، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على ضرورة إدخال إصلاحات كبرى مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، مذكّرا، في هذا السياق، بأنّ هناك جملة من الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان، كالحق في الصحة والحقّ في التعليم، لا تخضع لمقاييس الربح والخسارة، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على حرصه على الجوانب الاجتماعية إلى جانب القضايا الاقتصادية والنقدية خاصّة بعد “عقود الفساد” التي مرّت بها تونس، فضلا عن الظروف الدولية والتقلبات المتسارعة في الأعوام الأخيرة، وفق تعبيره.

وذكّر رئيس الدولة بأنّ “الذوات البشرية ليست وحدات حسابية بل يجب اعتماد مقاربة شاملة تؤدي إلى إيجاد حلول لكلّ القضايا والمسائل المطروحة”.

وأشار رئيس الدولة، كذلك، إلى أنّ “الأزمة التي تمرّ بها تونس اليوم تعود أسبابها لا فقط لسوء التصرّف، بلا هي أيضا نتيجة لأسباب متعدّدة أخرى يجب معالجتها وإزالتها حتى تعمل كلّ المؤسسات، سواء منها العمومية أو الخاصة، في ظروف خالية من التجاوزات”.