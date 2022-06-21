“الهايكا” توجه لفت نظر لقناة “الحوار التونسي” بخصوص خرق في حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا”، اليوم الثلاثاء، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي”، بخصوص خرق مسجل في حلقة 23 ماي 2022 من برنامج “الحقائق الأربع”.

ودعت “الهايكا” القناة، إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية، وضرورة حماية الأطفال خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، حاثة إياها على ضرورة تجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات، باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات.

كما طالبت القناة بسحب المقطع موضوع لفت النظر من موقع القناة ومن جميع صفحات الميديا الاجتماعية التابعة لها وعدم إعادة بثه.