وزير الصحّة : تونس تعمل على استيفاء المعايير الضروريّة لتصدير اللّقاحات

قال وزير الصحّة علي المرابط، اليوم الثلاثاء، إنّ تونس تعمل على تطوير الإطار التّنظيمي للأدوية واللّقاحات بهدف الوصول إلى المستوى الثّالث من النّظام التّقييمي الذّي تعتمده منظّمة الصحّة العالميّة في هذا المجال واستيفاء المعايير الضروريّة لتصدير اللّقاحات.

وبين الوزير خلال ندوة تكوينيّة لتحسين الإطار التّنظيمي للأدوية واللّقاحات في تونس، عقدتها وزارة الصحة بالعاصمة بحضور ممثّل منظّمة الصحّة العالميّة بتونس الدّكتور إبراهيم جودت الزيك، أن تونس تعمل على استيفاء المعايير الضروريّة لتصدير اللّقاحات خاصة بعد اختيارها من قبل المنظّمة للاستفادة من التكنولوجيا المتطوّرة لتصنيع اللّقاحات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية اختارت ست دول أفريقية من بينها تونس لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا بتقنية الحمض النووي المرسال. ولم تنتج أفريقيا لغاية الآن إلا 1 % من اللقاحات المستخدمة في هذه القارة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة.