منوبة: حجز 17,4 طنا من السداري في حملة مراقبة ليلية على الطرقات، وضخ أكثر من 90 طنا من الغلال والخضر بسوق الجملة

حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات في منوبة، مساء أمس الاثنين، في إطار حملة مراقبة ليلية مشتركة لمسالك توزيع المواد الفلاحية، مع وحدات الحرس الوطني، على مستوى محطة الاستخلاص الفجة على الطريق السيارة تونس باجة، 17،4 طنا من مادة السداري، وفق معطيات الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة.

وأسفرت الحملة أيضا، عن تحرير أربع مخالفات من أجل البيع بالجملة دون فواتير، وعدم مسك سندات النقل، والإخلال بتراتيب الدعم، وتوجيه كمية 90 طنا من الخضر والغلال إلى سوق الجملة في بن عروس، وذلك في إطار التصدّي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والترويج خارج المسالك القانونية.

وتوزعت الكميات التي تم ضخها بين مادة البطاطا الفصلية والبصل وغلال متنوعة وخضر، وتم تخصيص فريق لمتابعة ضخها بسوق الجملة ببئر القصعة، وضمان عدم بيعها خارج مسالك التوزيع.

وتندرج هذه العملية، وفق المصدر، ضمن برنامج المراقبة المتواصلة التي ستركز على متابعة مسالك التوزيع للمواد الفلاحية الطازجة على الطرقات، وذلك عند دخولها العاصمة من الولايات المجاورة، وتكثيف المراقبة على مسالك التوزيع للتصدّي لمظاهر الاحتكار والمضاربة والترويج خارج المسالك القانونية، بهدف الضغط على الأسعار وتعديلها.