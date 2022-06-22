عاجل: وزارة الصحة تنبه من عودة انتشار كورونا وتدعو المواطنين الى الالتزام بهذه الاجراءات..

لاحظت وزارة الصحة، ارتفاعا طفيفا في نسبة حاملي فيروس كورونا وخصوصا لدى الأفراد الذين لم يستكملوا التلقيح (27 حالة جديدة لكل 100.000 ساكن).

وتبعا لذلك، دعت الوزارة في بلاغ لها،مساء الثلاثاء، إلى الحرص على عمليات التلقيح والتطعيم بجرعات تعزيز المناعة خاصة للأشخاص، كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة، والذين تجاوز تاريخ تطعيمهم بآخر تلقيح 06 أشهر.

كما دعت إلى تهوئة الفضاءات المغلقة وارتداء الكمامة بالفضاءات المغلقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتواصل العمل بنفس الإجراءات الواردة ببلاغ وزارة الصحة بتاريخ 10 جوان 2022 بالنسبة للمسافرين الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية.

كم أكد البلاغ أن وزارة الصحة تواصل متابعة تطور الحالة الوبائية لجائحة كوفيد 19 بتونس والعالم.