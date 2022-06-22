الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة التتويج) : نضال اللطيف يدير كلاسيكو النجم الساحلي والترجي الرياضي



عينت الادارة الوطنية للتحكيم الحكم نضال اللطيف لادارة مباراة الكلاسيكو بين النجم الساحلي وضيفه الترجي الرياضي المقررة يوم الخميس بالملعب الاولمبي بسوسة بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسيكون نعيم حسني حكم “الفار” خلال هذه المباراة.

ومن جهة اخرى، تم تعيين الحكم امير لوصيف لقيادة الكلاسيكو الثاني الذي سيجمع يوم الخميس ايضا على الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الافريقي وضيفه النادي الصفاقسي. وسيكون يسري بوعلي حكما للفار في هذه المباراة.

وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الجولة التاسعة (كافة المقابلات تنطلق على الساعة 17) :

– الأربعاء 22 جوان 2022

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

اتحاد بنقردان – الاتحاد المنستيري اسامة بن اسحاق

– الخميس 23 جوان 2022

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي – الترجي الرياضي نضال اللطيف

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – النادي الصفاقسي امير لوصيف