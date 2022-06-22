تنبيه: وكالة السلامة المعلوماتية تحذّر من برمجيات خيثة في تطبيقات مشبوهة

دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى الرفع من درجة اليقظة والحذر وذلك على إثر رصد واكتشاف عدد من التطبيقات المشبوهة التي تحتوي على برمجيات خبيثة وذلك في خدمة Google play store.

وأوضحت أنه بإمكان التطبيقات الزائفة أن تقوم بتجميع المعطيات الخاصة والحساسة للمتضررين وبعرض إشهارات متطفلة وغير مرغوب فيها. إضافة، إلى التسبب في تدني التحكم في استعمال جهاز الأندرويد وفي إدماج وظائف جديدة غير مسموح بها.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية إلى ضرورة حذف التطبيقات الضارة والمشبوهة من أنظمة أندرويد وإلى الحرص على القيام بالتحيين الآلي لأنظمة أندرويد وذلك بصفة دورية ومنتظمة.

كما أكدت على أهمية تجنب تركيز تطبيقات من مصادر غير رسمية وغير موثوق فيها. وعلى ضرورة الحرص على تحديد قائمة التطبيقات الموجودة على أجهزة الأندرويد والتقليص من عددها وعلى أهمية تركيز تطبيقات Web of trust للتأكد من مصداقية وسلامة مواقع الواب التي يتم الولوج لها. وذلك بالإضافة، إلى ضرورة القيام بمسح فوري للجهاز بواسطة مضاد للفيروسات محين عقب تحميل وتركيز كل تطبيقة جديدة.

ولفتت الوكالة إلى الحرص على القيام بالتحليل الدوري لنشاط الجهاز بهدف حظر المخاطر والتهديدات المحتملة والحماية من التطبيقات الضارة والخطيرة. وذلك إضافة إلى ضرورة تركيز حلول للحماية من البريد المتطفل والغير مرغوب فيه لمجابهة رسائل الجوال المشبوهة.

وذكرت بضرورة التأكد في كل مرة من مصداقية وسلامة مرسل الرسالة سواء تم تلقيها عبر البريد الإلكتروني أو عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي. وفي حال، وجود أي شك أو ريبة من الضروري عدم الإجابة عن الرسالة وتجنب فتح الروابط الموجودة فيها والحرص على حذفها على الفور