صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالموافقة على مشاركة تونس في برنامج “أفق أوروبا” للبحث والتجديد

صدر بالرائد الرسمي، بتاريخ 21 جوان الجاري، المرسوم الرئاسي عدد 38 لسنة 2022، المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشاركة تونس في برنامج الاتحاد “أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد”، والذي يعد أبرز آلية لتمويل البحث والتجديد في العالم.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير قد أمضى، في 29 مارس الماضي، مع المفوضة الأوروبية للتربية والثقافة وتعدّد اللّغات والشباب ماريا غابريال على

اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي للانضمام للبرنامج الإطاري للبحث والتجديد “أفق أوروبا” (2021-2027).

ويوفّر برنامج “أفق أوروبا” منحا لمشاريع البحث والتجديد المقترحة سواء من قبل الجامعات أو مراكز البحوث أو من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومكونات المجتمع المدني.