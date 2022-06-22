شركة نقل تونس تؤمن سفرات خاصة لنقل زائري المعرض الوطني للتكوين المهني ايام 24 و25 و26 جوان 2022

تؤمن شركة النقل بتونس سفرات خاصة لتامين تنقل الزائرين للمعرض الوطني للتكوين المهني الدي تنظمه وزارة التشغيل و التكوين المهني أيام 24 و25 26 جوان 2022 ، بقصر المعارض بالكرم (الضاحية الشمالية لتونس).

و ستضع شركة النقل بتونس على ذمة الزائرين حافلات خاصة من محطة الحبيب ثامر”الباساج” و من محطة الترابط “10 ديسمبر” بأريانة بتعريفة موحدة قدرها 500 مليم.

و تؤمن الحافلات يوميا انطلاقا من كل محطة 4 سفرات دهابا و 4 ايابا ، علما و ان المعرض سيكون مفتوحا يوميا من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة و النصف مساء .

وستكون مواعيد السفرات انطلاقا من المحطتين المذكورتين في الاوقات التالية:الساعة 9 و 30 دق – الساعة 11 و 30 دق – الساعة الثانية مساء – الساعة الرابعة مساء.