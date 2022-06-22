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شركة نقل تونس تؤمن سفرات خاصة لنقل زائري المعرض الوطني للتكوين المهني ايام 24 و25 و26 جوان 2022

2022/06/22 أخبار, المصدر, تونس, مجتمع

تؤمن شركة النقل بتونس سفرات خاصة لتامين تنقل الزائرين للمعرض الوطني للتكوين المهني الدي تنظمه وزارة التشغيل و التكوين المهني أيام 24 و25 26 جوان 2022 ، بقصر المعارض بالكرم (الضاحية الشمالية لتونس).

و ستضع شركة النقل بتونس على ذمة الزائرين حافلات خاصة من محطة الحبيب ثامر”الباساج” و من محطة الترابط “10 ديسمبر” بأريانة بتعريفة موحدة قدرها 500 مليم.

و تؤمن الحافلات يوميا انطلاقا من كل محطة 4 سفرات دهابا و 4 ايابا ، علما و ان المعرض سيكون مفتوحا يوميا من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة و النصف مساء .

وستكون مواعيد السفرات انطلاقا من المحطتين المذكورتين في الاوقات التالية:الساعة 9 و 30 دق – الساعة 11 و 30 دق – الساعة الثانية مساء – الساعة الرابعة مساء.

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