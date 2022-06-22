إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي حتى عام 2024

أعلن نادي إنتر ميلان، وصيف بطل ايطاليا لكرة القدم تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى عام 2024.

وكتب النادي، على موقعه الرسمي على الأنترنت، أن المدرب إينزاغي (46 عاما) وقع عقدا جديدا مع النادي حتى عام 2024.

من جانبه، قال رئيس إنتر ميلان تشانغ ستيفن، إن إينزاغي سيبقى “لمدة عامين آخرين” بعد تمديد عقده الحالي مع النادي لمدة عام.

يذكر أن إينزاغي، الذي إستلم المهمة خلفا لأنتونيو كونتي، قاد إنتر ميلان إلى لقبين في موسمه الأول معه وكانا الكأس المحلية والكأس السوبر المحلية وكلاهما على حساب الغريم التقليدي جوفنتوس.

كما ساهم في بلوغ النادي ثمن نهائي مسابقة رابطة أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 أعوام، قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنقليزي الوصيف (0-2 و1-0).