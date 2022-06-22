مجلس هيئة الانتخابات: الهيئة ستنتدب 99 عضوا للهيئات الفرعية وعملية تحيين التسجيل شملت 25 ألف مواطن

تداول مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في اجتماعه المنعقد اليوم الاربعاء في مسالة الانتدابات المبرمجة للهيئة استعدادا للاستفتاء وتسجيل الناخبين وتحيين التسجيل،الى جانب الحملة التحسيسية المتعلقة بالاستفتاء

وبيّن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال الاجتماع ان الهيئة ستقوم بانتداب 99 عضوا لحساب الهيئات الفرعية للانتخابات البالغ عددها 33 هيئة بالداخل والخارج (27 هيئة بالداخل و6 هيئات بالخارج) وذلك بمعدّل 3 أعضاء لكل هيئة كما ينصّ على ذلك القانون.

واضاف في هذا الصدد أنّ هذا العدد يتطلب الكثير من الوقت للتحري والتدقيق في مسألة حياد المنتدبين والتثبت من عدم وجود انتماء سياسي لهم مذكّرا بضغط الآجال في هذه المسألة وبضرورة ان تنتهي الهيئة من انتدابهم قبل موعد 3 جويلية.

وبيّن انّه تمّ قبول عدد من الترشحات والتمديد بأسبوع في الاجال الاولية ،لكنّ العدد المقبول لا يغطّي حاجيات الهيئة خاصة في بعض الأصناف والخطط مشيرا إلى أنّ أعضاء الهيئة الذين سيتمّ انتدابهم هم من سيشرفون على اختيار أعوان مكاتب الإقتراع البالغ عددهم 84 الف عون .

من جهة أخرى أشار بوعسكر إلى أنّ القرار الترتيبي عدد 5 الصادر عن الهيئة ينصّ على نشر قائمة المقبولين على موقع هيئة الانتخابات الى جانب فتح باب الاعتراض عليهم في اجل 5 ايام من تاريخ النشر لينظر فيها مجلس الهيئة لاحقا.

وبخصوص التصويت قال رئيس الهيئة أنّ حملة تحسيسية كبرى ستنطلق قريبا، تتعلّق بحثّ الناخبين على التصويت يوم الاستفتاء، الى جانب الحث على التثبت من التسجيل اوتحيينه، بعد الحملة التي انطلقت مع مؤسستي التلفزة والاذاعة التونسية عبر ومضات حول التسجيل الالي والتحيين.

وأكّد حرص الهيئة على انطلاق هذه الحملة في موعدها في اطار احترام قانون الصفقات العمومية والحفاظ على النفقات واحترام ضمان مبدأ المنافسة.

من جهته أكّد عضو الهيئة المكلف بالإعلامية نوفل فريخة أنّ 25 الف مواطن من داخل تونس وخارجها قاموا بتحيين تسجيلاتهم للمشاركة في الاستفتاء متوقّعا أنّ يرتفع نسق التسجيل أو التحيين قبيل موعد الاستفتاء كما جدّ في مواعيد انتخابيّة سابقة .

وشدّد عضو الهيئة على ضرورة إيصال المعلومة الى الناخب والتحسيس على التسجيل والتحيين تجنّبا للضغط الذي قد يحصل قبل موعد الاستفتاء مؤكّداعلى استعداد الهيئة لكافة الإشكاليات الفنية التي قد تطرأ لاحقا.

واشار الفريخة في هذا الصدد انّه تمّ تدارك بعض الاشكاليات الفنية التي طرأت مؤخّرا على مستوى الموقع وحالت دون تسجيل البعض أو تقديم ترشحاتهم .

وتمّ خلال اجتماع مجلس الهيئة معاينة طلب استقالة عضو الهيئة المختص في القضاء العدلي الحبيب الربعي (قدم استقالته في 13 جوان الجاري ) تطبيقا لإجراءات الفصلين 5 و16 من قانون الهيئة وقرر احالة سد الشغور بصفة رسمية الى الجهة المعنية بذلك.

يشار إلى أنّ اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تواصل بعد التطرق لهذه النقاط دون بث على صفحة الهيئة للتداول في الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية والنظرفي تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء.

كما اعلن المجلس انه سيبقى في حالة انعقاد دائم إلى غاية يوم 29 جوان 2022 للبت تباعا في التصاريح المقدمة من المشاركين في حملة الاستفتاء.