عاجل: تسميات جديدة وقرارات بإنهاء مهام في وزارة الداخلية

صدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 21 جوان 2022، جملة من القرارات تتعلق بتسميات جديدة وإنهاء مهام في وزارة الداخلية.

– التسميات:

– تكليف ليلى الحمزاوي حرم بنوري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية

– تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الثاني غيدة العيادي بمهام كاهية مدير الدراسات القانونية بالإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية

– تكليف العقيد بالحرس الوطني، أيمن بن ابراهيم، بمهام رئيس الفرع الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية

– تكليف أسماء المشرقي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الميزانية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية

– تعيين ياسين الجميل عضوا ممثلا للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة

– تسمية عصام الحمروني، الكاتب العام لوزارة الداخلية، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بوزارة الداخلية ابتداء من 9 ماي 2022

– الإعفاءات:

– ينهى تكليف وهيبة الصيد، متصرف رئيس، بمهام رئيس مصلحة الجباية والتراخيص الاقتصادية ببلدية بني خلاد

– ينهى تكليف مكرم بن كريم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الأشغال المباشرة والصيانة ببلدية المنستير

– ينهى تكليف الشاذلي الفهري، محلل، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية ببلدية دار شعبان الفهري