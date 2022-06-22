قفصة: اضراب عام بمعتمدية المتلوي

شل اضراب عام، اليوم الاربعاء، اغلب انشطة القطاعين العام والخاص بمدينة المتلوي من ولاية قفصة تلبية لدعوة منظمات وطنية وعدد من مكونات المجتمع المدني احتجاجا على ما اعتبروه “مظلمة يتعرض لها نادي المدينة النجم الرياضي بالمتلوي”.

واغلقت المحلات المفتوحة للعموم والادارات من بريد وبنوك أبوابها أمام المواطنين، وذلك بدعوة من الاتحادين المحليين للشغل والصناعة والتجارة، واستثنى الاضراب مركز امتحان شهادة التعليم الاساسي والخدمات الضرورية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي ومصحة الضمان الاجتماعي وبعض مصالح الشركة التونسة للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

واعتبر عضو الاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي عبد العزيز البخيري، ان هذا الاضراب ياتي احتجاجا على ما اعتبره “مظلمة من الجامعة التونسية لكرة القدم باقامة مباراة فاصلة بين فريق النجم الرياضي بالمتلوي والامل الرياضي بحمام سوسة لتفادي النزول للرابطة الثانية”.

واضاف البخيري في تصريح ل”وات”، ان التحركات الاجتجاجية ستتواصل بمدينة المتلوي الى حين رفع ما اعتبرها “مظلمة ضد النجم الرياضي بالمتلوي والغاء المباراة”.

ياتي هذا الاضراب العام بمعتمدية المتلوي في اطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية لاحباء النجم الرياضي بالمتلوي بدات يوم 29 ماي الماضي اثر مباراة جمعت الفريق بنظيره الاولمبي الباجي في مباراة الجولة الاخيرة من مجموعة تفادي النزول للرابطة الثانية انتهت بالتعادل السلبي حيث اعتبروا ان نتيجة مباراة ترجي جرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة “شهدت تلاعبا في نتيجتها”.