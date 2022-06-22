الحكومة تشرع في نشر الملاحق التعديلية للزيادة في اجور هذه القطاعات

تشرع الحكومة في اصدار الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بداية من يوم الجمعة المقبل، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للنسيج والملابس والأحذية والجلود في بلاغ لها.

وأفاد الكاتب العام الحبيب الحزامي في كلمة نشرتها الجامعة على صفحتها بموقع “فايسبوك”، أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد تعهّد بأن تبدأ الحكومة في نشر الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور بالقطاع لسنتي 2021 و2022 بداية من الجمعة القادم على الرائد الرسمي، مشيرا، الى أن وفدا من الجامعة كان التقى الوزير اليوم الأربعاء.

جاء ذلك عقب وقفة احتجاجية نظمتها الجامعة أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم. وأشار الحزامي إلى أن المشاركة في هذه الوقفة اقتصرت على الاطارات النقابية ولم تشمل عموم العمال في القطاع بهدف تجنّب تعطيل نشاط المؤسسات.

وندّد المحتجون خلال الوقفة بما اعتبروه تعطيلا غير مبرّر لتأخر الامضاء على الملاحق التعديلية من قبل رئاسة الحكومة، مطالبين بنشر هذه الملاحق التي تمكّن العمال في القطاع من زيادة لسنة 2021 بمفعول رجعي من شهر سبتمبر وزيادة بعنوان 2022 من شهر ماي.