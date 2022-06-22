استفتاء 25 جويلية: هذا ما طالب به قيس سعيّد رئيسة الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الإربعاء 22 جوان 2022، رئيسة الحكومة نجلاء بودن

وقد تناول هذا اللقاء عددا من المواضيع ذات العلاقة بالوضع العام بالبلاد وسير عدد من المرافق العمومية ومن أبرزها الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له حتى يصدع الشعب بموقفه بكل حرية ويكون له القول الفصل بعيدا عن كل المحاولات اليائسة للمغالطة والتشويه وتزوير الحقائق بل ولتزوير العقول وهو اخطر انواع التزوير على الإطلاق.

ومن بين المواضيع التي تم تناولها، بداية توجه حجيجنا الميامين إلى البقاع المقدسة وضرورة الإحاطة الشاملة بهم لاداء فريضة الحج في أفضل الظروف.

كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من المسائل الأخرى ومن بينها خاصة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الفضاءات اللازمة لتخزين الحبوب على وجه الخصوص.

والى جانب القطاع الفلاحي، تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف ويعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.