عبد الله العشي يكشف موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الدستور الجديد

أكّد الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل المسؤول عن الهجرة والتونسيين بالخارج عبد الله العشّي، أنّه ليس للإتحاد مواقف مُسبقة من الإستفتاء حول مشروع الدستور الجديد وأن لهياكله وحدها أن تقرّر الموقف منه بعد الإطلاع على محتوى وفصول هذا الدستور.

وأوضح العشي أنّه من غير المعقول أن يُصدر الإتحاد موقفا من مسألة أو موضوع لم يطلع عليهما بعد، مضيفا أن موقف الإتحاد سوف يكون إيجابيا من الدستور ومساندا له في حال حافظ على الحرّيات والمكاسب وحقّ الإضراب وعبّر عن طموحات الشعب والشغالين والمجتمع المدني وعزّز المكاسب التي تضمنها دستورا 1959 و 2014.