الرابطة المحترفة الاولى: اتحاد المنستير يهزم اتحاد بن قردان 2-صفر ويضمن مشاركة في رابطة ابطال افريقيا

فازالاتحاد الرياضي المنستيري على اتحاد بن قردان بنتيجة 2-صفر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء اطار الدفعة الاولى من منافسات الجولة التاسعة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على ارضية ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير .

وجاءت هدفا الاتحاد المنستيري بفضل ادريس المحيرصي (10) ويوسوفا عومارو(37) من ضربة جزاء.

وارتقى فريق عاصمة الرباط مؤقتا الى صدارة ترتيب المجموعة ب21 نقطة في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة غد الخميس.

وضمن الاتحاد المنستيري مشاركته في النسخة القادمة لرابطة ابطال افريقيا لاول مرة في تاريخه مهما كانت نتيجة الجولة الاخيرة للسباق المقررة يوم الاحد القادم.

الأربعاء 22 جوان 2022

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الإتحاد الرياضي ببنقردان صفر

الاتحاد الرياضي المنستيري 2

ادريس المحيرصي(10)/يوسوفا عومارو(40) من ضربة جزاء

– الخميس 23 جوان 2022

الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي – الترجي الرياضي التونسي

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – النادي الرياضي الصفاقسي

الترتيب المؤقت

الفريق نقاط لعب ف ت ه له عليه

1- الاتحاد الرياضي المنستيري 21 9 6 1 2 14 9

2- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 13 6

3- النادي الرياضي الصفاقسي 14 8 3 3 2 8 5

4- النادي الإفريقي 13 8 3 1 4 6 10

5- النجم الرياضي الساحلي 11 8 3 1 4 12 10

6- الاتحاد الرياضي ببنقردان 3 8 0 2 6 2 15