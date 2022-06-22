مصالح الحرس الديواني تحجز كميات من السجائر والملابس المهربة بقيمة 210 آلاف دينار



– تمكنت مصالح الوحدة الأولى للحرس الديواني بتونس إثر مداهمة لمخزن كائن بتونس العاصمة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجهة، من ضبط كميات هامة من الملابس الجاهزة والأحذية الرياضية المقلدة قدرت ب1465 قطعة بقيمة 70 ألف دينار، وذلك في اطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني.

كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصمار، الاربعاء، بحجز شاحنتين رباعيتي الدفع تحملان ترقيما منجميا تونسيا ومحملة ب45 ألف علبة سجائر مقلدة بالمنطقة الصحراوية بالذهيبة بجهة تطاوين بما يناهز 68 الف دينار، وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للديوانة.

و قد دامت عملية خفر الشاحنتين، وفق نفس المصدر، لمدة 72 ساعة في عمق المنطقة الصحراوية بجهة “وادي الشرشور” ليتم على اثرها اقتياد وسيلتي النقل إلى مقر الفرقة وتحرير محضر حجز في الغرض.

وافادت الادارة العامة للديوانة، ان فرقة الحرس الديواني بالمقيسم قد تمكنت إثر عملية مطاردة لسيارة رباعية الدفع من حجز 25 ألف علبة سجائر مهربة قدرت قيمتها ب37 ألف دينار.

كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة بحجز كمية من “الجيراك” المهرب محملة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي قدرت قيمته ب 17ألف دينار.

وحجزت فرقة الحرس الديواني بالرقاب، بدورها، كمية من الحلي المزيف المهرب على متن سيارة قادمة من احدى مدن الجنوب التونسي في اتجاه جهة الساحل وقدرت قيمة المحجوز بقيمة 18 ألف دينار.