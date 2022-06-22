توننداكس يرتفع بنسبة 1ر1 بالمائة مع اغلاق الاربعاء وسط تحسن للتداولات

أغلق مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، جلسة الاربعاء، على ارتفاع بنسبة 1ر1 بالمائة ليصل الى مستوى 7543 نقطة وسط حجم تداول في حدود 9ر3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

واستحوذ البنك التونسي على 873ر0 مليون دينار من اجمالي التداولات البالغ قيمتها 9ر3 مليون دينار وانهي سهم البنك الجلسة عند مستوى 950ر4 دينار.

وتصدر سهم حنبعل للايجار المالي، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5ر4 بالمائة عند مستوى 950ر3 دينار في حين ارتفع سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 4ر3 بالمائة عند مستوى 400ر73 دينار.

وتراجع سهم “سالكوم” بنسبة 3ر4 بالمائة لينهي الجلسة عند سعر 210ر4 دينار متبوعا بسهم البطارية التونسية اسد بنسبة 5ر2 بالمائة لينهى الجلسة عند سعر 190ر1 دينار.