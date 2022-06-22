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رياح الشهيلي تستمر في الهبوب هذه الليلة وصباح غد الخميس على مستوى عدة ولايات

2022/06/22 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تتراوح الحرارة ليلا بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 28 و32 داخل البلاد مع ظهور الشهيلي الذي يتواصل صباح الخميس على مستوى عدة ولايات، وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتكون السماء ليل الاربعاء، قليلة السحب على كامل البلاد في ظل تواصل حالة الصحو علما وان الرياح تهب ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة ويكون البحر مضطرب عموما.

وتسجل تونس العاصمة، صباح غد الخميس، حرارة في حدود 34 درجة مع طقس مغيم جزيئا في حين ترتفع الحرارة بولايات الشمال الغربي لتصل الى 35 درجة.

وتنخفض الحرارة جنوبا لتصل الى مستوى 30 درجة بقابس و 31 بمدنين وتطاوين لكنها ترتفع الى مستوى 40 درجة بمنطقة برج الخضراء مع هبوب رياح الشهيلي

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