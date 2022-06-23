عاجل: آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس..وهذه سلالة كورونا المهيمنة..

كشف الدكتور محجوب عوني المختص في عالم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، اليوم الخميس 23 جوان 2022، آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عوني في تصريح لاذاعة موزاييك إن السلالة الفرعية ”BA5” من متحور أوميكرون هي المسيطرة حاليا في تونس ، مؤكدًا أن هذه السلالة تنتشر بسرعة كبيرة وكثيرة العدوى.

وأشار في هذا السياق، إلى أن هذا الارتفاع أسبابه الاساسية هي التراجع الملحوظ في إقبال التونسيين على مراكز التلقيح من أجل التطعيم، إضافة إلى عدم تطبيق القيود الصحية ، لا سيما عدم ارتداء الكمامات.

وأوضح قائلا: “من تلقوا التطعيم منذ 5 أشهر على الأقل عليهم أن يتلقوا جرعة التعزيز، خاصة إذا كانوا فوق 65 عامًا ويعانون من أمراض مزمنة”.

كما دعا عوني المواطنين إلى تهوية الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات، للحد من مخاطر انتشار الفيروس.