الرابطة المحترفة الاولى – تفادي النزول : عدم تعيين المقابلة الفاصلة ريثما يقع البت في ملفات استئناف فرق حمام سوسة و المتلوي وجرجيس

عدم تعيين المقابلة الفاصلة ريثما يقع البت في ملفات استئناف فرق حمام سوسة و المتلوي وجرجيس و الواردة من قبل الأمل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي الجرحيسي .

تونس 23 جوان 2022 (وات) – قرر المكتب الجامعي لكرة القدم المنعقد مساء يوم الاربعاء التعهد الآلي بملف تعيين المقابلة الفاصلة لتفادي النزول بين الامل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي بالمتلوي.

كما قرر المكتب الجامعي عدم تعيين المقابلة ريثما يقع البت في مختلف ملفات الاستئناف المتعلقة بقرار اللجنة الوطنية للتأديب والروح الرياضية و الواردة من قبل الأمل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي بالمتلوي والترجي الرياضي الجرحيسي .

ويذكر ان المباراة الفاصلة لتفادي النزول التي كانت مقررة مساء امس بملعب حمادي العقربي برادس بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي والتي اقرتها الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تطبيقا لقرار لجنة التاديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم لم تجر حيث حضر فريق امل حمام سوسة الى ملعب حمادي العقربي برادس لكنه وجد باب الملعب مغلقا فيما غاب نجم المتلوي عن الموعد ولم يتحول الى العاصمة لخوض المباراة.

ويشار الى ان القرارات التاديبية للجنة التاديب التابعة بالجامعة التوسنية لكرة القدم القاضية باقامة مباراة فاصلة بين امل حمام سوسة ونجم المتلوي لتفادي النزول واقرار عقوبة بخمس سنوات حرمان من اللعب لحارس مرمى ولاعب من ترجي جرجيس وتغريمهما ب50 الف دينار جوبهت في مرة اولى فور صدورها برفض ثلاثة اندية وهي نجم المتلوي و امل حمام سوسة وترجي جرجيس قبل ان يعلن امل حمام سوسة عن قبوله خوض المباراة فيما تمسك النجم الرياضي بالمتلوي برفض خوض المباراة ولم يتحول الى العاصمة.

واثار القرار التاديبي جدلا واسعا في الاوساط الرياضية والاعلامية .