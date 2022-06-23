اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري يقود فريقه الزمالك الى صدارة ترتيب البطولة المصرية

قاد اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري نادي الزمالك الى صدارة ترتيب البطولة المصرية، بتسجيله هدفي فوز فريقه على مضيفه البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على ملعب “المقاولون العرب”، في اطار الجولة 22 للبطولة المصرية.

وعزز الزمالك صدارته لجدول ترتيب البطولة المصرية بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة في المركز السابع.

وتقدم البنك الأهلي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 55 سددها اللاعب عاصم صلاح، ثم نجح الزمالك في تحويل تأخره إلى فوز ثمين بفضل هدفي مهاجمه التونسي سيف الجزيري في الدقيقتين 72 و86.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز الأهلي بصعوبة على ضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-1 على ملعب “السلام”، ليستعيد انتصاراته في المسابقة بعد التعادل مع الزمالك في اللقاء الماضي.

وتقدم الأهلي بهدف من ضربة جزاء سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 12، ثم تعادل غزل المحلة في الدقيقة 58 عبر لاعبه حميد ماو، قبل أن يسجل الأهلي هدف الفوز في الدقيقة 92 عن طريق هدافه محمد شريف، في اللقاء الذي شهد تواجد المغربي بدر بانون مدافع الأهلي على مقاعد البدلاء.

ومنح هذا الفوز ثلاث نقاط للاهلي ليرتفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث لجدول المسابقة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما حقق فريق بيراميدز انتصارا سهلا على مضيفه إيسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد، جاءت عن طريق رمضان صبحي الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 45 و90، وإسلام عيسى في الدقيقة 20.

وواصل بيراميدز ملاحقة الزمالك على صدارة جدول الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر.