57367 تلميذا ينطلقون، اليوم الخميس، في اجراء مناظرة “سيزيام” 2022

شرع ، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس وعلى امتداد ثلاثة أيام، 57367 تلميذا، مناظرة الدّخول الى المدارس الاعدادية النموذجية (السيزيام) دورة 2022 من الحصول على مقعد من بين 3400 مقعد يتم التناظر عليها بمختلف الإعداديات النموذجية الموزعة بمختلف ولايات الجمهورية

ويجري المترشحون خلال اليوم الأول، الاختبارات الكتابية في العربية والانقليزية، فيما يجتازون غدا اختبارات الفرنسية والايقاظ العلمي، على أن يخصص اليوم الأخير من هذه المناظرة لامتحان الرياضيات.

وتجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية النموذجية أيام 23 و24 و25 جوان 2022 بـ297 مركز اختبارات كتابية، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 8 جويلية المقبل.

وقد خصص 27 مركزا لإيداع المواضيع و26 مركزا لجمع التحارير و4 مراكز للتجميع والتوزيع، بالاضافة إلى 7 مراكز إاصلاح الاختبارات الكتابية.

وسجّل عدد المترشحين زيادة بنسبة 6 بالمائة في دورة 2022 مقارنة بدورة 2021.

وبخصوص الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية، أفاد وزير التربية، فتحي السلاوتي، في تصريح سابق أنه تم تضخيم الخط لفائدة 7 تلاميذ وإضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 40 مترشحا للمناظرة.