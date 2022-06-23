ناصر الخليفي يلمح بقوة إلى رحيل نيمار عن باريس سان جرمان

لمّح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إمكانية رحيل نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق الباريسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل نيمار دا سيلفا صاحب 30 عاما للعب في صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017 بمبلغ يقدر بـ 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة الإسباني.

و تحدث ناصر خليفي في تصريح نقلته صحيفة ماركا الاسبانية , مجيبا عن سؤال متعلق بتواجد نيمار في التشكيلة العام المقبل:”هل نيمار سيكون جزءا من مشروع باريس الجديد؟ لا يمكننا الحديث عن هذه القضايا في وسائل الاعلام سياتي البعض وسيرحل البعض الآخر, لكن ما يمكنني تأكيده هو ان المفاوضات سرية و لا يمكنني الحديث عنها عبر وسائل الاعلام في الوقت الحالي”.

وتوقع الجميع تألق نيمار دا سيلفا ,لكن حدث العكس تماما بعدم تقديم النجم البرازيلي الأداء المنتظر منه بسبب إصاباته المستمرة خاصة في الثلث الأخير المهم بكل موسم, بالإضافة إلى فشله في مساعدة باريس بالتتويج بلقب رابطة أبطال أوروبا.