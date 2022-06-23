اصطدام درّاجة ناريّة بسيّارة ببنزرت يخلّف مقتل عائلة.. وهذه التفاصيل #خبر_ عاجل

جدّ فجر اليوم الخميس 23 جوان 2022 حادث مرور مريع قرب غار الملح التابعة لولاية بنزرت وأودى بحياة زوجين وابنتهما.

وتتمثّل صورة الحادث في اصطدام سيارة بدرّاجة نارية كان على متنها الزوج الزوجته وابنتهما البالغة من العمر حوالي 10 أعوام وابنة أحد أقاربهما البالغة من العمر حوالي 6 أعوام.

وأسفر الحادث القاتل عن وفاة الزوجة على عين المكان فيما توفي الزوج وابنتهما بالمستشفى ولاتزال البنت الثانية تحت الرعاية المركزة بغرفة الإنعاش .

ومن جانبه أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات