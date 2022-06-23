نابل: توفر حوالي 40 ألف رأس غنم لعيد الإضحى وانطلاق مراقبة الأسواق من قبل مصالح التجارة

تقدر متوفرات عدد الأضاحي بولاية نابل بحوالي 40 ألف رأس غنم تتوزع على 28 ألف خروف و8 آلاف من صنف “البركوس” وفي حدود 4 آلاف من صنف “المعز”، وفق ما ذكره رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لطفي القزدغلي في تصريح لصحفية (وات)

وأبرز المصدر ذاته، اليوم الخميس، أنه إضافة إلى الإنتاج المحلي من الأضاحي يتم كل سنة ترويج عدد من الاضاحي من ولايات سليانة والقيروان وزغوان باعتبار أن حاجيات الجهة تقدر بحوالي 90 ألف من الأضحية

من جانبه، أفاد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، ان مصالح الإدارة الجهوية للتجارة انطلقت بداية الأسبوع الجاري في متابعة السوق ومراقبة مستويات الأسعار والعرض، مشيرا إلى ضعف الإقبال في حين ان العرض بقي متوسطا لاسيما وأن أغلب المتدخلين هم من الوسطاء أو القصابين

وأضاف أن سعر صنف “البركوس” الذي يتجاوز 40 كغ يتراوح بين 700 و900 دينار ويفوق في بعض الأحيان 1000 دينار، في حين أن أسعار الأضاحي التي تتراوح وزنها بين 25 و40 كغ بين 400 و700 دينار

وأشار الى ان الحركية في أسواق الدواب لا تزال محتشمة، لافتا إلى انه من المنتظر أن يتزايد الإقبال على أسواق الدواب والفضاءات الوقتية المخصصة لبيع الأضاحي خلال الأيام القليلة القادمة