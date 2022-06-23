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وزير الشؤون الاجتماعية يسلم مساعدات مالية للمتضررين من حريق سوق جارة بقابس

2022/06/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سلّم وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الخميس، بمقر ولاية قابس، مساعدة مالية بقيمة 5 آلاف دينار لـكل تاجر من بين 41 متضرّرا من الحريق الذي جد بسوق الحناء بجارة يوم 2 ماي الفارط.

وبيّن الوزير أنّ المساعدة المالية التي تم تقديمها للتجار المتضررين تبقى ظرفية وأن هذا الملف سيبقى محل متابعة إلى حين عودة هذه السوق إلى سالف نشاطها منوّها بالمدّ التضامني الذي شهدته الجهة في أعقاب الحريق الذي نشب بتلك السوق.

من جهته أعلن والي قابس مصباح كردمين في هذه الجلسة عن إبرام عقد مشروع ترميم وصيانة سوق الحناء بين المقاول المكلّف بهذا المشروع وبلدية قابس ومصالح التراث عشية اليوم على أن تنطلق اشغال هذا المشروع في بداية الأسبوع القادم.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية قد اطلع خلال زيارة قام بها عشية أمس الأربعاء، إلى سوق الحناء بجارة، عن قرب على الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذه السوق جراء الحريق المذكور.
ل .ح

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