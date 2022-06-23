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دورة ايستبورن : انسحاب أنس جابر من منافسات الزوجي بسبب اصابة في الركبة

2022/06/23 أخبار, المصدر, رياضة

أعلن منظمو دورة ايستبورن للتنس، اليوم الخميس، عن اصابة اللاعبة التونسية أنس جابر، وتوقف مسيرتها في منافسات الزوجي مع شريكتها الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز.

وقال الاتحاد البريطاني للتنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن اللاعبة التونسية المصنفة الثالثة عالميا في الفردي تعرضت لإصابة في الركبة اليمنى.

وفازت أنس جابر و سيرينا ويليامز بأول مباراتين لهما في البطولة وكان من المقرر أن تخوضا مباراة الدور نصف النهائي في مواجهة البولنية ماغدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش.

وتأتي بطولة إيستبورن في إطار الاستعداد لبطولة ويمبلدون ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

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