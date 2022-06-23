بعد حرمانها من راتبها لمدّة فاقت الـ6 أشهر: وفاة الموظّفة بهيئة مكافحة الفساد ليلى اليحياوي

توفيت صباح اليوم الخميس 23 جوان 2022 ، المكلفة بالإعلام والإتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليلى اليحياوي البالغة من العمر 37 عاما، وهي شقيقة المرحوم زهير اليحياوي”الناشط والمدوّن ومؤسس موقع tunezine الذي اعتقل سنة 2002 إثر كتاباته المطالبة بالحرية عبر الانترنات”.

والفقيدة قد حرمت من راتبها لمدّة 6 أشهر وهو ما ساهم في تدهور وضعيتها الاجتماعية وأثّر سلبا على صحّتها، علما وأن زوجها لا يشتغل أيضا.

ويذكر أن أكثر من 150 موظفا بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد قد أحيلوا على البطالة القسريّة بسبب الغلق التعسّفي للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.