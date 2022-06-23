سيدي بوزيد-كوفيد 19: تسجيل 68 إصابة جديدة مقابل 10 حالات شفاء

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، عن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 10 حالات شفاء، ليبلغ العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة 40 الفا و 362 إصابة منها 40 ألفا و58 حالة شفاء و104 حالات وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على معتمديات سوق الجديد (4 إصابات)، والمزونة (4 إصابات)، والرقاب (إصابتين)، والمكناسي (5 إصابات)، وسيدي بوزيد الغربية (33 إصابة)، وسيدي علي بن عون (8 إصابات)، وأولاد حفوز (12 إصابة).

وتم بتاريخ اليوم رفع 167 عينة تحليل بلغ بموجبها العدد الجملي للعينات التي تم إجراؤها بولاية سيدي بوزيد منذ انتشار فيروس “كورونا” 138 ألفا و392 عينة.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم الاربعاء حوالي 217 ألفا و151 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ حوالي 121 ألفا و303 أشخاص والذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و 328 شخصا والجرعة الرابعة 696 شخصا، وعدد حالات التي هرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 227 حالة وأغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا في ولاية سيدي بوزيد قد بلغ261 الفا و73 شخصا، حسب آخر تحيين.