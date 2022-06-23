سليانة-كوفيد19: تسجيل 31 إصابة جديدة من مجموع 53 عيّنة تحليل

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بسليانة، أمس الإربعاء، 31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 53 تحليلا أي بنسبة حدوث تقدّر بـ 58 بالمائة.

وتتوزع الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 14 حالة بالروحية، و6 ببرقو ومثلها بقعفور، و4 بمدينة سليانة، وحالة واحدة بمكثر، فيما تقيم حالة واحدة فقط بقسم الأوكسيجين بالمستشفى الجهوي بسليانة.

هذا ودعت المصالح الصحية الجهوية كافة متساكني سليانة إلى اتباع الإجراءات الوقائية بما في ذلك ارتداء الكمامة، وغسل الأيدي بإستمرار، وإستعمال المعقّم الكحولي، والتباعد الجسدي إلى جانب الإقبال على التلقيح بالنسبة للأشخاص الذين تجازوت مدة تلقيهم للجرعة الثانية 6 أشهر فما فوق.