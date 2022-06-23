تونس تمنح 8 شركات أجنبية جوائز لجهودها الاستثمارية و مساهمتها في دفع التنمية

منحت تونس، اليوم الخميس، على هامش انعقاد المنتدى التونسي للاستثمار، 8 شركات أجنبية منتصبة على أراضيها جوائز نظير جهودها الاستثنائية في دعم التنمية.

وتوجت الشركة اليابانية “سوميتومو الكتريك بوردنتيز تونس”، بجائزة مستثمر العام وذلك تقديرا للاستثمارات الهامة التي ضختها هذه الشركة، المختصة في صنع الكوابل والمنتصبة في بوسالم (جندوبة) منذ مارس 2009، من حيث حجم الاستثمار وخلق فرص العمل وتحصلت الشركة الألمانية لصنع اسلاك السيارات “كرومبارغ وشوبارت تونس” على جائزة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك للتميز الذى اظهرته في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال القيمة المضافة.

ونالت شركة “ساجام كوم تونس” جائزة التجديد، تقديرا لاهمية استثمارات الاخيرة في الانشطة ذات القيمة المضافة ومساهمتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ومنح منظمو منتدى تونس للاستثمار، شركة “دراكسلماير تونس”، جائزة قانون الاستثمار افريل 1972 وذلك نظرا لاعتبارها اول شركة اجنبية رائدة استقرت في تونس بعد اصدار هذا القانون الذي انشأ نظاما خاصا للصناعات المنتجة للتصدير.

وآلت جائزة الترحيب، الى شركة “سيج أنتريورز للسيارت تونس” باعتبارها شركة منتصبة حديثا في تونس في قطاعات القيمة المضافة في حين حصلت شركة “هواوي” على جائزة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتنمية المواهب تقديرا لمساهمتها في تكوين الطلبة في مجال التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصال.

وتمكنت شركة “سافران تونيزي” من الحصول على جائزة الدورة 20 للمنتدى، التي تمنح لشركة اجنبية ذات شهرة دولية تعمل في قطاع ذو اولوية وساهمت في تطوير القطاع ونجاحه.

وتحصلت شركة ” نيكسن اوتواليكتريك تونس “على جائزة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي باعتبارها نفذت اكبر عملية استثمارية تحت نظام التصدير الكلي.

يشار الى ان اشغال منتدى تونس للاستثمار، يتواصل غدا الجمعة وقد استقطبت التظاهرة الى جانب مسؤولين حكوميين ممثلين عن عديد المنظمات الدولية الى جانب رجال اعمال من تونس والخارج.