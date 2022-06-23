الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 9): الترجي يقترب من حسم اللقب بتعادله مع النجم

اقترب الترجي الرياضي من حسم لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتعادله مع مضيفه النجم الساحلي بنتيجة 1-1 اليوم الخميس بالملعب الاولمبي بسوسة في اطار الجولة التاسعة قبل الاخيرة من منافسات مرحلة التتويج.

واستعاد فريق باب سويقة صدارة الترتيب مع افضلية مقارنة بشريكه الاتحاد المنستيري ليكون مصيره في رهان الظفر باللقب بين اقدام لاعبيه خلال الجولة الختامية امام اتحاد بن قردان الاحد القادم.

وجاءت المباراة وفية لطابع الحماس والتشويق الذي كثيرا ما رافق حوارات الفريقين، كما اتسمت بشد عصبي كبير ومظاهر عنف وشغب نجم عنها توقف المباراة في اكثر من مناسبة خصوصا عند افتتاح الترجي الرياضي التسجيل وادراك فريق جوهرة الساحل التعادل باقتحام عدد من جماهير فريق جوهرة الساحل ارضية الميدان فضلا عن رمي المقذوفات.

وتمكن ابناء المدرب نبيل معلول من اخذ الاسبقية منذ الدقيقة 22 اثر هفوة في محور دفاع النجم الساحلي استغلها المهاجم محمد علي بن حمودة على احسن وجه مراوغا الحارس علي الجمل قبل ان يضع الكرة داخل المرمى رغم محاولة المدافع عبد الرزاق بووزرة ابعاد الكرة على الخط النهائي للمرمى. ونجح فريق جوهرة الساحل في تعديل النتيجة بواسطة الجزائري حسين بن عيادة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء اعلن عنها الحكم نضال اللطيف اثر العودة لتقنية “الفار”. وتعرض بن عيادة مباشرة بعد تسجيله ركلة الجزاء الى الاقصاء بسبب قيامه بحركة غير اخلاقية خلال احتفاله بالهدف.

ورفع الترجي الرياضي رصيده الى 21 نقطة في طليعة الترتيب بالتساوي مع الاتحاد المنستيري، وسيكون شيخ الانديىة التونسية مطالبا بتحقيق الانتصار في لقاء الاحد القادم ضد اتحاد بن قردان لضمان التتويج باللقب للمرة السادسة على التوالي في حين يتعين على الاتحاد المنستيري الفوز على النادي الصفاقسي وانتظار عثرة من الترجي الرياضي لخطف اللقب للمرة الاولى في تاريخه.

وفي المقابل رفع النجم الساحلي رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس ليفقد كامل حظوظه في الحصول على المركز الثالث المؤهل لكاس الاتحاد الافريقي.

كما حسم التعادل السلبي الكلاسيكو الثاني بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي على ملعب حمادي العقربي برادس ليحافظ فريق عاصمة الجنوب على المرتبة الثالثة برصيد 15 نقطة بينما استمر فريق باب الجديد في المركز الرابع بمجموع 14 نقطة.