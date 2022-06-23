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سليانة: السيطرة على حريق إندلع بأرض زراعية بمنطقة سيدي زيد

2022/06/23 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة بالإشتراك مع أعوان الغابات، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق إندلع بأرض زراعية بمنطقة سيدي زيد بمعتمدية برقو.
وقال مصدر من الحماية المدنية، في تصريح لـ”وات”، إن الحريق أتلف هكتارا من الشعير، و6 هكتارات من الحصيدة، كما تسربت ألسنة النار للغابة المجاورة وأتلفت هكتارا من الصنوبر الحلبي، مشيرا إلى أنه تم تسخير 3 شاحنات تابعة للحماية المدنية وشاحنتين تابعين لإدارة الغابات.

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