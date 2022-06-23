بن عروس : ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات الايجابية المصابة بفيروس “كورونا”

شهدت حالات الإصابة بفيروس “كورونا” بولاية بن عروس خلال الأيام الأخيرة تطورا لافتا في عدد الإصابات المكتشفة، وذلك استنادا إلى اخر التقارير المحينة لإدارة الصحة الوقائية حول الوضعية الوبائية بالجهة.

ووفقا لآخر تقرير صدر اليوم الخميس، فقد سجلت الجهة أول أمس الثلاثاء تطورا في عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس “كورونا” لتصل الى 147 حالة، مسجلة بذلك ارتفاعا بأكثر من 45 بالمائة مقارنة بمنتصف الشهر الحالي .

وبحسب معطيات تقارير إدارة الصحة الوقائية فقد تراوحت نسبة الحالات المكتشفة مقارنة بالعدد الجملي للعينات بين 15 و49 بالمائة على امتداد هذا الأسبوع وهو ما يعكس عودة الانتشار الأفقي للفيروس وارتفاع نسق العدوى في محيط الحالات المكتشفة

ووفق آخر تحيين، فقد تم تسجيل 41 حالة جديدة مكتشفة من جملة 83 تحليلا منجزا أول أمس الثلاثاء وتماثلت للشفاء 13 حالة جديدة مقابل تسجيل حالة وفاة بالفيروس وتطلب وضعية حالتين الإقامة بأحد أقسام “الكوفيد” بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس .

يذكر ان العدد الجملي للحالالت المكتشفة بولاية بن عروس منذ بداية الجائحة وصل الى 50189 حالة توفي منهم 1202 شخصا .