بورصة تونس تنهي حصة الخميس على منحى ايجابي

واصلت بورصة الاوراق المالية بتونس، الخميس، عند الاقفال، منحاها الايجابي للحصة الثالثة على التوالي ليرتفع المؤشر المرجعي “توننداكس”بنسبة 2ر0 بالمائة عند النقطة 47ر7561 وسط حجم معاملات بقيمة 4ر3 مليون دينار، وفق شركة الوساطة بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وحقق سهم “حنبعل” للايجار المالي افضل اداء في الحصة متطورا بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 120ر4 دينار بيد انه لم يحقق سوى حجم معاملات ضعيف في حدود 17 الف دينار.

ونما سهم التجاري بنك بدوره بنسبة 7ر2 بالمائة ليقفل عند سعر 500ر37 دينار. واستاثر سهم مجموعة التجاري وفا، بمعاملات بقيمة 282 الف دينار. علما وان السهم سجل منذ بداية السنة اداء ايجابيا بنسبة 4ر23 بالمائة.

في المقابل، انخفض سهم “السكنى” بنسبة 1ر4 بالمائة وسعر 110ر2 دينار وسط حجم تداول بقيمة 3 الاف دينار. ونحا نحوه سهم “لاندور” منخفضا بنسبة 5ر3 بالمائة منها عند سعر 8 دنانير. وساهم سهم المختص في صنع الاجبان في تغذية السوق المالية بما قدره 74 الف دينار في الحصة. يذكر ان سهم “لاندور” حقق منذ بداية السنة اداء سلبيا بنسبة 9 بالمائة.

وكان سهم “سوتيبابيي” الاكثر اقبالا ليتقدم بنسبة 3ر0 بالمائة ويقفل عند سعر 070ر6 دينار مستاثرا بحجم تداول في حدود 535 الف دينار، اي ما يمثل 16 بالمائة من اجمال المعاملات خلال الحصة.