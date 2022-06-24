سليانة: نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لموسم الحصاد تبلغ 63 بالمائة

بلغت نسبة تقدم مسح المسالك الفلاحية لموسم الحصاد لسنة 2022 بولاية سليانة 63 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة من 4 ماي الفارط الى غاية أواخر الأسبوع المنقضي (18 جوان الجاري)، وفق ماذكره رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالادارة الجهوية للتجهيز والاسكان علي البحري.

وبين البحري في تصريح ل”وات” أنه تم مسح 1278 كم من مجموع 2039 كم موزعة حسب المعتمديات إلى 80 كم(46 بالمائة) بسليانة الشمالية، و121 كم (61 بالمائة) بسليانة الجنوبية، و240 كم (91 بالمائة) بمكثر، و100 كم(79 بالمائة) بكسرى، و52 كم (21 بالمائة) بالروحية، و164 كم (72 بالمائة) ببرقو، و 60 كم(47 بالمائة) ببوعرادة، و111 كم(74 بالمائة) بقعفور، و22 كم(12 بالمائة) بالعروسة، و243 كم(101 بالمائة) بالكريب، و85 كم(85 بالمائة) بسيدي بورويس.

وأضاف في سياق أخر أن نسبة تقدم أشغال صيانة وإصلاح جسر على وادي مصوج على مستوى الطريق الوطنية رقم 4 النقطة الكيلومترية 65 و700، بلغت 70 بالمائة، وقد تم فتح الجسر من الجهتين، علما وأن قيمة الاعتمادات الجملية للمشروع بلغت 688 ألف دينار.

وأوضح البحري أن أشغال المشروع تعطلت قليلا بسبب المتدخلين العموميين(الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير واتصالات تونس) وبتضافر الجهود، تم تذليل الصعوبات وتجري الآن صيانة الأشرطة الحجرية وتنظيف الجسر.