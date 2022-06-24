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المنستير: 55 فاصل 15 في المائة النسبة العامة للنجاح في امتحان البكالوريا دورة جوان 2022 بالجهة

2022/06/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغت نسبة النجاح العام في امتحان البكالوريا دورة جوان 2022 بولاية المنستير، 55 فاصل 15 في المائة لتحتل بذلك ولاية المنستير المرتبة الثالثة بعد المندوبيات الجهوية للتربية صفاقس1 وصفاقس2، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتربية الحبيب الحدادي (وات).

وبلغ مجموع الناجحين والناجحات بالجهة من مختلف الشعب 3072 ناجا وناجحة من مجموع 5570 مترشح ومترشحة أجروا الامتحان، حسب ذات المصدر.

وكان عدد المترشحين لامتحان البكالوريا دورة جوان 2022 من ولاية المنستير بلغ 6848 مترشحا ومترشحة وبالتالي تخلف 1278 مترشحا ومترشحة، مع الاشارة الى انه تم منع 20 مترشحا ومترشحة من مواصلة اجراء الامتحان بسبب قيامهم بمحاولات غش.

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