منوبة: حصاد اكثر من 47 بالمائة من المساحات المزروعة وتجميع اكثر من 125 الف قنطار من الحبوب

بلغت الكميات المجمعة من الحبوب في ولاية منوبة، إلى حد يوم 21 جوان الجاري، 125393 قنطارا، وذلك بعد حصاد اكثر من 47 بالمائة من المساحات المزروعة خلال هذه السنة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة.

وتتوزع الكميات المجمعة، وفق نفس المصدر، على 109749 قنطارا من القمح الصلب و9650 قنطارا من القمح اللين و6120 قنطارا من الشعير، و77 قنطارا من مادة الترتيكال، فيما تتواصل عمليات التجميع بمختلف المراكز.

وقدرت مصالح المندوبية اوليا إنتاج أكثر من 722 ألف قنطار بين قمح صلب ولين وشعير وترتيكال وبمعدل مردود حوالي 20 قنطارا بالهكتار مبذورة على مساحة جملية قدرت ب36860 ألف هك، وقامت طيلة الفترة المنقضية بضمان جاهزية مستلزمات موسم الحصاد المتمثلة في 128 آلة حاصدة في حالة جيدة، فضلا على 160 آلة لجمع التبن، و365 جرارا، و200 صهريج، وأكياس، وتل الربط.

كما تولت المندوبية تهيئة مراكز التجميع بالجهة والبالغ عددها 5 مراكز بطاقة خزن قدرت باكثر من 256 الف قنطار، ومركزي بذور الاكثار بمنوبة وطبربة البالغة طاقة خزنهما حوالي 240 الف قنطار لتجميع الكميات في افضل الظروف.

وشرعت مختلف مصالح ديوان الحبوب، في عمليات تخزين الكميات المجمعة بالمخازن المحورية خاصة على مستوى المراكز التي تعتمد نظام التجميع بالهواء الطلق.