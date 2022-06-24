الفيفا يزيد عدد اللاعبين في التشكيلة إلى 26 في كأس العالم 2022

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس انه سيكون بوسع المنتخبات اختيار ما يصل إلى 26 لاعبا لكأس العالم لكرة القدم هذا العام بعد رفعه الحد الأقصى لعدد اللاعبين بمقدار ثلاثة.

وقال الفيفا إن التغيير يأتي بسبب التوقيت غير المعتاد للبطولة وكذلك تأثير كوفيد-19 على الفرق. وسيقام الحدث الكروي الكبير في قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادمين.

وقال الفيفا في بيان “عدد اللاعبين الذين سيتم إدراجهم في القائمة النهائية زاد من 23 إلى 26 كحد أقصى. لن يسمح لأكثر من 26 لاعبا (ما يصل إلى 15 بديلا و11 لاعبا أساسيا بالجلوس على مقاعد الفريق”.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قرارا مماثلا العام الماضي، حيث سمح للفرق باختيار ثلاثة لاعبين إضافيين لبطولة أوروبا بسبب الوباء.

وأعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم هذا الشهر الضوء الأخضر لاستخدام خمسة تبديلات في المباريات وهي خطوة تم تطبيقها في البداية كتعديل على القواعد بسبب كوفيد-19.